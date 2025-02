Un progetto sperimentale con residenze per anziani. Al via le domande

Saranno selezionati 21 anziani in condizione di disabilità media, grave o non autosufficienza da coinvolgere nel progetto volto a sperimentare soluzioni residenziali facilitate nelle quali le persone con disabilità possano vivere in autonomia. Gli alloggi da destinare alla sperimentazione sono 17. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 marzo ore 12. L’obiettivo della sperimentazione è rendere disponibili soluzioni abitative ed organizzative capaci di supportare le persone anziane con disabilità nello svolgimento delle azioni di vita quotidiana al proprio domicilio. Tale obiettivo è perseguito attraverso uno spazio abitativo attrezzato con dotazioni tecnologiche e servizi socio-assistenziali accessori di supporto all’autonomia, volti a promuovere la continuità e la qualità della vita.

La prima sperimentazione vedrà coinvolti 21 anziani in condizioni di disabilità certificata che verranno ospitati in 17 alloggi riservati, da occupare soli o in coppia (coniugi, coppie di persone legate da rapporti di parentela/conoscenza in possesso del requisito di età e di residenza, fratelli, familiari, ecc…). "Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dagli Uffici dell’Ambito Sociale che hanno portato prima alla firma della Convenzione con Erap e poi alla stesura del presente bando – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci – Tutto ciò è certamente una risposta concreta non solo alle sempre più emergenti problematiche relative alla gestione della “non autosufficienza”, ma anche e soprattutto, alle famiglie delle persone disabili ed anziane, che purtroppo, spesso non riescono ad avere il giusto sostegno".

Per mettere in campo questo progetto è stata stipulata una Convenzione tra Erap Marche e Ambito Territoriale Sociale XI per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria di 17 alloggi attraverso l’adeguamento degli immobili, l’esecuzione di lavori di riparazione e ripristino, di adattamento tecnologico e funzionale degli spazi abitativi, l’inserimento di domotica nonchè l’arredo della cucina-angolo cottura, in regola con le norme di sicurezza e con un finanziamento massimo destinato dall’Ambito Territoriale Sociale XI (ATS) all’ERAP per queste attività pari a € 443.427,45.

Requisiti per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito del Comune di Ancona a questo link: https://www.comuneancona.it/wp-content/uploads/2025/02/avviso-anziani-25.pdf