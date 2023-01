Un progetto su Dante al liceo Enrico Medi

Il nuovo progetto del Comitato Dante Alighieri di Ancona vede come protagonisti i ragazzi del Liceo Enrico Medi di Senigallia. Lunedi al liceo scientifico, si inaugura il progetto ’Le Emozioni nella Divina Commedia’, ideato e supportato dal Comitato Dante Alighieri di Ancona e accolto con entusiasmo dal Dirigente scolastico Prof. Lorenzo Savini. Coordinatore del progetto sarà il Prof. Luigi Mossuto. Di spessore ed esperienza gli insegnanti che si alterneranno in questo nuovo progetto della Società Dante Alighieri. I ragazzi della terza classe compiranno un percorso di emozione e conoscenza attraverso alcuni versi della Divina Commedia. Sarà un percorso teatrale che insegnerà ai ragazzi la lettura consapevole del testo, ma anche una scienza medievale attualizzata, che rimette l’allievo in contatto con le stelle. "L’educazione emotiva - afferma Giuliana Poli, giornalista, scrittrice e presidente del Comitato di Ancona -, da non confondere con il sentimento, non è più da vedere come una specie di pantano esistenziale, ma diventa il metro che segna la distanza e, al contempo, la vicinanza interiore tra noi e l’altro, sia nel mondo attuale ma anche nel rapporto con le stelle che illuminano il buio della notte, che ci permettono di sognare e di vedere altro dal solito gioco delle parti, che rendono pensabile l’oltre e l’altrove, come mete di un mondo possibile e che ci permettono di uscire dal pensiero di una realtà ineluttabile. I ragazzi diventeranno spettacolo di loro stessi, attraverso la parola, che con Dante scopre un valore straordinario perché entra nelle profondità del cuore". La Poli sarà presente all’inaugurazione per illustrare ai ragazzi l’importanza della cultura e della lingua italiana e soprattutto come la riscoperta delle emozioni, attraverso l’uso della parola consapevole, possa diventare quella chiave per creare e capire il linguaggio che è al centro di qualsiasi esistenza.