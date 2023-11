Un project manager per realizzare siti internet

Un esperto in valutazione progetti di sviluppo. Data scadenza: 261124. Codice offerta 2153234. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Agenzia di branding, comunicazione e digitale con sede a Osimo ricerca un project manager con esperienza nel ruolo di almeno un anno. Mansioni: design e progettazione siti web. Preferiti candidati con eta’ compresa tra 25 e 45 anni e domicilio nei comuni della provincia di Ancona e Macerata. Tipologia contrattuale: da definire in base alla professionalità dei candidati. Orario di lavoro: tempo pieno (8 ore giornaliere). Per candidarsi inviare il curriculum a gilberto@canenero.com tel 337638207