Lucia Guidi è la titolare della sanitaria di via Barilatti ed è un’altra fan delle Palombare: "Vivo qui da quasi vent’anni e da nove ho la sanitaria. Un quartiere che in questi anni è cresciuto tantissimo, indubbiamente un ruolo importante ce l’ha avuto la nuova piazzetta, con il bar, i giochi per i bambini, un bel punto di aggregazione. E poi la nascita dei palazzi nuovi, che hanno portato qui tante giovani coppie. Un quartiere vivo, in cui anche le attività cominciano a nascere, anche perché dal centro scappano tutti per i problemi dei parcheggi e degli affitti. Io da nove anni a questa parte alle Palombare ho visto crescere tante attività, anche se qualcuna ha anche chiuso. Un quartiere in trasformazione. Ma rispetto a vent’anni fa s’è ripreso tanto. Di negativo certamente le condizioni dei marciapiedi e le buche delle strade".