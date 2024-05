Un rave da "sballo". Anfetamine e "fumo", arrestato un pittore. Nei guai due amici

Fermati in auto per un normale controllo stradale sono stati trovati con uno zaino con dentro anfetamina e un taglierino. Nell’auto c’era anche una mattonella, di quelle usate per piastrellare cucine e bagni, ancora sporca di droga, e delle forbici. "Torniamo da un rave party autorizzato" hanno detto le tre persone a bordo. Il festino sarebbe stato a Montecarotto. Per il conducente della vettura fermata, un 52enne anconetano, di professione artista, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Aveva droga anche a casa. Il controllo, fatto dai carabinieri del Radiomobile, risale alla mattina del primo maggio, in via Posatora, Erano le 9.30 quando hanno fermato una Polo Volkswagen. Guidava il 52enne Luigi Monti e a bordo c’erano anche un 35enne e un 25enne, anche loro anconetani. Sono stati denunciati a piede libero con la stessa accusa del più anziano e per porto di oggetti atti ad offendere. I militari si sono insospettiti quando, dopo averli fermati, i tre si sarebbero innervositi. Avevano fretta di rientrare a casa per riposarsi perché stati ad un rave dove avevano fatto le ore piccole. I carabinieri li hanno fatti scendere e perquisiti.

Nell’auto c’era la mattonella sporca di sostanza stupefacente e un taglierino. Poi hanno rinvenuto uno zaino, di proprietà del conducente. Dentro c’erano nove involucri di cellophane con dentro anfetamina per un totale di 8 grammi e 85. Visto il ritrovamento della droga i carabinieri hanno esteso il controllo anche alle abitazioni dei tre individul.

A casa del 52enne hanno trovato 3,10 grammi di marijuana oltre ad alcuni grinder, piccoli dispositivi in metallo utilizzati per sminuzzare sostanze stupefacenti. A casa degli altri due i 3,8 grammi di hashish e un piccolo quantitativo di anfetamine, 0,4 grammi. Per l’artista, che fa il pittore, è scattato l’arresto e Il pm di turno Marco Pucilli lo ha messo ai domiciliari. Ieri mattina il giudice Matteo Di Battista ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora ad Ancona e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7. Il 52enne era difeso dall’avvocato Andrea Piccinetti. Ha risposto alle domande del giudice spiegando che la droga era la sua e per uso personale, nessuno spaccio. Il passeggero più giovane era a bordo della sua auto solo perché gli aveva dato un’passaggio. L’altro era un suo amico. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa per analizzare meglio la posizione del suo assistito e l’udienza è stata rinviata al 19 settembre, Il pittore avrebbe già dei precedenti per droga, uno anche contestato anche in Germania.