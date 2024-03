Un reato odioso che merita pene rigorose

Massaro

Non è per demagogia, ma per giustizia. Le truffe in generale, ma ancor più quelle a danno degli anziani sono il reato più odioso che possa esistere. Ci si approfitta di persone inermi, che il più delle volte non hanno le capacità, le forze e la prontezza di riflessi per agire con tempestività e capire la situazione in cui si trovano. Uno sciacallaggio di cui si approfittano batterie di delinquenti senza scrupoli che pur di raggranellare soldi architettano storie di ogni tipo. La truffa più abusata è quella del finto carabiniere o del falso avvocato che chiama al telefono la persona anziana raccontando la storiella del figlio coinvolto in un incidente o in un’altra circostanza drammatica. Leva necessaria a chiedere soldi o preziosi per poter far fronte alle spese per togliere dai guai la vittima della truffa. In alcune circostanze, i malviventi sono così abili da far sentire delle voci registrate per dimostrare che dicono sul serio. I tranelli agli anziani nella nostra provincia costituiscono ormai un allarme sociale. Ogni settimana si verificano tentativi in quasi tutti i centri , grandi e piccoli che siano. Uno stillicidio senza fine che disintegra anche il più volenteroso tentativo di mettere in guardia da questo tipo di pericoli. Le forze dell’ordine organizzano periodicamente incontri rivolti principalmente agli anziani per evidenziare i rischi che la quotidianità pone davanti ai loro occhi. Nonostante gli appelli, le truffe continuano a imperversare. Senza pietà. Rari i casi in cui i vecchietti riescono ad evitare l’inganno, il caso raccontato ieri da Fabriano è un episodio isolato.

Il reato è talmente odioso che servirebbe la mano pesante del legislatore per mettere in guardia i malintenzionati. Servirebbero pene esemplari per chi approfitta di persone oggettivamente indifese. Una circonvenzione che merita rigore assoluto. Per giustizia.