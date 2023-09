Un recital in onore di Battisti: due ore di musica e parole

Sarà un vero e proprio recital tutto dedicato al grande Lucio Battisti. Da un’idea della band "E penso a te", in occasione del 25esimo dalla sua morte, a Osimo stasera è in programma un’occasione imperdibile per ricordarlo in uno spettacolo di oltre due ore tra musica, parole e immagini. "Il nostro caro Lucio" è il titolo della serata omaggio al genio italiano della sua tribute band che lo omaggerà davanti al pubblico. L’appuntamento è alle 21.30 nella centralissima piazza del Comune. L’ingresso è libero. Il recital rientra nella programmazione di settembre per le feste patronali, le cui celebrazioni sono già partite appunto. Domani alle 18.30 nella stessa piazza del Comune concerto della band "Io e i gomma gommas" e alle 21 al teatro La nuova fenice concerto dell’orchestra giovanile Marche music college diretta dal maestro Alessandro Marra "Dal Barocco al cinema: omaggio a Ennio Morricone".