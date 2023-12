Un regalo per il Salesi. Ecco il super microscopio contro i tumori nei bimbi

Grazie al Lions l’ospedale Salesi può ora utilizzare un microscopio confocale in vivo a scansione laser. La novità e la donazione del club all’ospedale pediatrico anconetano sono state presentate ieri nell’aula magna del nosocomio cittadino: si tratta di una tecnologia all’avanguardia, del valore di circa 300mila euro, specificamente disegnata per l’analisi di biopsie e per la valutazione dei margini tumorali durante l’operazione, uno strumento che permette valutazioni molto rapide. Il tessuto, infatti, può essere esaminato immediatamente dopo l’asportazione senza lunghe procedure e questo permette di effettuare diagnosi istopatologiche o citologiche direttamente in sala operatoria. La donazione è stata portata a buon fine grazie a Lions club international foundation, Lions club international distretto 108a Italia, Leo distretto 108a Italia, Fondazione ospedale Salesi onlus, Università Politecnica delle Marche e dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, insieme ad altri enti e banche del territorio. "Il contributo e l’impegno di tanti soggetti diversi – ha detto l’assessore regionale Filippo Saltamartini – rappresenta un esempio di responsabilità per la promozione della salute e del benessere della comunità e in modo particolare dei bambini che sono il nostro futuro. Il microscopio laser ha molteplici applicazioni e la ricerca sta dimostrando che potrà averne di ulteriori: è un validissimo supporto all’attività dei nostri professionisti". "Siamo il terzo ospedale italiano ad avere un confocale, unico ospedale pediatrico al mondo – ha ricordato la direttrice della Fondazione ospedale Salesi, Laura Mazzanti –. Grazie a questo microscopio laser si può effettuare una diagnosi qui al Salesi senza fare nient’altro, la risposta è pressoché immediata". "E non consuma il tessuto, cosa altrettanto importante – hanno specificato Gaia Goteri, direttrice dell’anatomia patologica dell’Aou delle Marche, e Giovanni Cobellis, direttore della chirurgia pediatrica del Salesi, che hanno già sperimentato il microscopio laser in due circostanze –. Si crea un vetrino virtuale, attraverso un’acquisizione digitale dell’immagine, cosa che in passato con altri metodi non era possibile".

"Abbiamo inaugurato lo strumento con una bambina con una massa renale di grandi dimensioni – ha aggiunto Paola Coccia, oncologa pediatra del Salesi –, per questo tipo di malattie non è prevista una biopsia pre trattamento, la storia clinica di questa bambina si è complicata per cui ci siamo posti il quesito biopsia sì o no, ma grazie a questo microscopio che ci ha permesso di avere una diagnosi immediata abbiamo deciso per fare una biopsia anche a trattamento avviato e questo ha permesso di guidare poi le decisioni di noi oncologi".

Giuseppe Poli