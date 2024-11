Un reparto di prevenzione cardiovascolare

All’ospedale di Senigallia è stato attivato un nuovo servizio, unico nel suo genere, dedicato alla prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiovascolari come infarto, ictus, vasculopatia periferica e altro. L’obiettivo dell’ambulatorio "Dislipidemia/ipertensione arteriosa", gestito dalla Uoc di Medicina Interna è quello di assistere il medico di medicina generale e gli specialisti nel trattamento dei fattori di rischio, quali dislipidemia e ipertensione arteriosa, soprattutto in casi complessi, come quelli con comorbidità, in politrattamento farmacologico, che non riescono a raggiungere facilmente i target terapeutici, che tollerano poco gli interventi di prima linea o che hanno un rischio cardiovascolare particolarmente elevato (affetti da diabete o con anamnesi di precedenti eventi cardio o cerebro vascolari). La Medicina Interna di Senigallia è Centro accreditato dal Servizio Farmaceutico Regionale alla prescrizione di farmaci innovativi per il trattamento della dislipidemia come acido bempedoico, inclisiran, alirocumab e evolocumab; farmaci prescrivibili su compilazione di piano terapeutico. Referente dell’ambulatorio in questione, oltre al Direttore della Medicina Interna dr.ssa Laura Morbidoni, è la dr.ssa Francesca Elena Lombardi, dirigente medico della Medicina Interna.