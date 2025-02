Un richiedente asilo muore per il freddo

Una tragedia si è consumata nella gelida prima serata di ieri, intorno alle 19, nella zona del Campo Boario a Jesi. A perdere la vita un trentenne di origine straniera, senza dimora. Potrebbe essere stato colpito da un malore, che si è rivelato fatale. A notare il corpo del giovane sono stati alcuni passanti che, da subito, hanno contattato il Numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono arrivati sanitari e medici del 118 e della Croce Verde di Jesi a sirene spiegate, che l’hanno rianimato per oltre trenta minuti, i carabinieri e la Polizia locale. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Era seguito anche dalla Caritas, mentre l’ultima residenza che aveva avuto era a L’Aquila. Dalle prime e sommarie ricostruzioni sembra che avesse trovato riparo sotto una tettoia, in quel luogo già utilizzato in passato come giaciglio di fortuna dai clochard. Avrebbe dormito lì anche qualche tempo fa. La salma del trentenne è stata portata all’obitorio. Servirà l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso.