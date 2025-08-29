Un rinforzo in difesa. Arriva anche Locanto

Un altro acquisto per il Castelfidardo. Come promesso dalla dirigenza fidardense la squadra deve essere rinforzata in vista delle prime partite ufficiali. E ieri è stato ufficializzato un altro acquisto da parte dei biancoverdi. Un rinforzo in difesa. Si tratta di Giorgio Locanto. Con quest innesto la società prova così a rinforzare la retroguardia biancoverde. Locanto è un difensore centrale, classe 2006, quindi un fuoriquota, già aggregato da tempo nel gruppo di mister Stefano Cuccù. ‘’Può vantare un curriculum interessante, oltre a essere un prospetto per il futuro, dal fisico longilineo e prestante, 194 centimetri di altezza’’ fanno sapere dalla dirigenza fidardense. Locanto, nativo di Montemarciano, è cresciuto nelle giovanili della Biagio Nazzaro Chiaravalle per poi a 17 anni passare alla Fermana. Dai canarini all’avventura nei prof con il Taranto, mentre nell’ultima stagione ha indossato la casacca dello United Riccione. E quindi dovrà essere la stagione del riscatto per Locanto vista la retrocessione nell’ultima annata con i romagnoli. Locanto in campo, ma gira voce anche di un probabile ingresso come sponsor anche di suo padre, Diego, imprenditore. Potrebbe essere una boccata d’ossigeno per la dirigenza fidardense vista anche la nota della società di due giorni fa che ‘’rimane comunque aperta a imprenditori locali che vogliano dare il loro apporto alla causa fidardense’’. Di sicuro il girone F di quest’anno è alquanto tosto e il Castelfidardo dovrà cercare di intervenire ancora sul mercato per rinforzare una rosa che al momento sembra mancare di qualità ed esperienza, anche se in questa settimana oltre a Locando sono arrivati due centrocampisti, Palumbo e Bartoli. E sembra che a centrocampo potrebbe arrivare anche un’altra pedina, Nicolò Clerici, classe 1999, di Ascoli, con molta esperienza in quarta serie dove ha indossato le maglie di Seregno, Saluzzo, Porto D’Ascoli e Atletico Ascoli dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli.

PREVENDITA. Attiva la prevendita sul circuito Ciaoticket per i biglietti del match di Coppa Italia tra Ancona e Castelfidardo in programma domenica, alle ore 20:30, presso lo Stadio Del Conero di Ancona. La società biancoverde invita i propri tifosi ad acquistare i tagliandi in prevendita online o nei punti vendita autorizzati Ciaoticket. Prezzo biglietto intero euro 10 + prevendita, Under 14 euro 1 + prevendita.