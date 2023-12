Un riparatore di ascensori con possibilità di trasferte

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 161223. Numero candidati: uno. Qualifica: riparatore di ascensori. Codice offerta 88735. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto: lavoro dipendente. M.B.B. Ascensori srl, impresa specializzata nella produzione, installazione e manutenzione di ascensori, con sede a Falconara Marittima (Ancona) , ricerca un installatore e manutentore di ascensori. Si richiedono conoscenze (anche base) in ambito meccanico, elettrico ed elettronico, patente b (automunitoa), disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Tipologia contrattuale: tempo determinato. Orario: tempo pieno, spezzato e festivo. Per candidarsi curriculum a p.roberto@mbb-ascensori.it.