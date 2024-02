"Un risultato che brucia, abbiamo dato tanto"

Gianluca Colavitto analizza la sconfitta maturata al Moccagatta partendo da un concetto a cui tiene: quando si perde è sempre una sconfitta meritata. Se lo dice lui: "Di immeritato non c’è nulla, lo dico sempre, loro ne hanno approfittato, hanno fatto quattro tiri in porta e tre gol – attacca il mister –. E’ una sconfitta che brucia per quello che la squadra ha proposto in campo, per il fatto di essere passati in vantaggio, non so se il terzo gol sia viziato dal fuorigioco, il secondo gol, quello di Sekulov, da categoria superiore. Dispiace, i ragazzi ci tenevano a regalare un risultato positivo ai tifosi che sono venuti a incitarci. Sono partite che non devi perdere, assolutamente, metti in campo il cuore, tutto quello che ci devi mettere e torni a casa senza un punto. La risposta dei ragazzi all’interno dello spogliatoio m’è piaciuta. Testa alla prossima partita".

Sull’episodio del possibile rigore sulla conclusione di Basso respinta in area da Savona con un gomito, Colavitto aggiunge: "Annata particolare, sotto questo aspetto, non commento". Sul perché Agyemang e non Martina: "Agyemang l’ho visto bene, si impegna, ha giocato una buona partita".

Aspetti positivi? "Ci stava di portare a casa almeno il punto e non l’abbiamo fatto, di positivo c’è tutto quello che abbiamo visto in campo, perché non è che l’Ancona non abbia prodotto. Logicamente è pesante tornare a casa con un risultato negativo".

Sugli inserimenti di Martina e Cioffi solo nel finale Colavitto spiega ancora: "Li ho messi dentro negli ultimi minuti per ils emplice motivo che la squadra stava giocando bene".

E sul perché la squadra non riesca mai a gestire il vantaggio il tecnico di Pozzuoli conclude: "Bisogna capire determinate cose, evidentemente incidere su questa cosa non è semplice, posso riproporre una risposta non mia, è una situazione inallenabile".

g. p.