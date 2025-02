"Un risultato giusto, arrivato anche grazie alla personalità dei ragazzi"

Opinioni discordanti, ma al termine dei 90 minuti, ma il punto fa più comodo alla Vigor. L’ambiente teatino non nasconde la delusione per un pari giudicato troppo stretto, mister Antonioli invece crede sia giusto così e afferma: "È un punto prezioso e credo meritato perchè oggi la squadra ha reagito, mettendo messo in mostra la giusta personalità che ci era mancata nel derby contro l’Ancona. Reputo la prestazione assolutamente positiva, i ragazzi ce l’hanno messa tutta in un campo difficile, contro una squadra forte quindi ci tengo a far loro i complimenti".

Positivo anche l’esordio dei nuovi arrivati: Furini, schierato in campo dall’ inizio, e Carnevale subentrato, hanno ben figurato portando alla squadra di Antonioli la giusta intensità. "Come ho già detto sono soddisfatto per l’arrivo di questi ragazzi che sicuramente saranno molto preziosi - continua Antonioli -. Il loro approdo a Senigallia testimonia l’impegno del club nel non lasciare nulla di intentato. Nel corso dell’ anno le cose sono cambiate, oggi la nostra priorità è la salvezza, vogliamo raggiungerla il prima possibile. Questo desiderio può diventare realtà se la squadra capirà che la cosa più importante è mettere il gruppo al primo posto".