"Un rottweiler ha sbranato il mio Ringo"

"Ero a spasso con i miei due cagnolini al guinzaglio, avevo appena girato un video per mia figlia a Milano quando è arrivato un grosso Rottweiler che ha letteralmente sbranato Ringo, il Chihuahua di 9 anni che faceva parte della nostra famiglia". E’ ancora sotto choc Alessia Colasanti che giovedì pomeriggio alle 18,45 era tra via del Burrone (l’area verde dietro il palazzetto) e via Bachelet una zona molto frequentata dai proprietari di cani e dalle famiglie. "Sono ancora terrorizzata al solo pensiero che sarebbe potuto accadere ai miei due figli che a volte portano fuori i cani – spiega ancora la donna – ma vorrei denunciare per evitare che accada di nuovo. Per questo nel pomeriggio (ieri, ndr) farò anche denuncia ai carabinieri". "Ero uscita con i miei due cani per insegnare al piccolo a seguire il papà e avevo appena girato un video simpatico per mia figlia che vive a Milano – spiega ancora Alessia Colasanti -. Ero a pochi metri dall’auto in una zona che pensavo tranquilla. Non dimenticherò mai quel cane nero che ha portato via il mio Ringo tenendolo in bocca come un pollo. Il proprietario, sulla 70ina è accorso da una traversa gridando. ‘T’ammazzo’ e lamentando che il cane non gli dava retta che era scappato dal cancello, mentre lui faceva rientro con la vettura. A quanto pare non era la prima volta che accadeva. Devo ringraziare una signora e una ragazzina che mi hanno aiutato a portare Ringo alla vicina clinica veterinaria. Ero sotto choc. Urlavo: ‘il cane, il cane’. Non lo vedevo più. Quel Rottweiler dopo avermelo strappato dalle mani, era scomparso con il cane in bocca, siamo andati verso la via da cui era fuggito e il proprietario mi ha detto che Ringo era morto. Era dentro una busta di nylon. Uno strazio incredibile. La ragazza che è venuta in soccorso lo ha preso e mi ha accompagnata alla Clinica Veterinaria Fausto Coppi, dove i medici conoscono Ringo da quando era piccolo. Roberto, il veterinario visto che non c’era più nulla a fare, mi ha accompagnato dal proprietario del cane che stava ripulendo il sangue da terra. Gli ho chiesto se si rendesse conto dei rischi nel tenere così il cane, lui mi ha detto di avere l’assicurazione ma il nostro Ringo con cui dormivamo, giocavamo quotidianamente, nessuno ce lo ridarà più. Non tutti i cani sono adatti a tutti". "Raccontare ai miei figli che Righetto con cui sono cresciuti non c’era più è stato difficilissimo, profondamento ingiusto" conclude tra dolore e rabbia Alessia Colasanti.

Sara Ferreri