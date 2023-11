Un saldatore-fabbro per assemblaggio prodotti

Un fabbro ferraio. Data scadenza: 091224. Codice offerta 4572121. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. L’azienda Buscarini snc di Osimo ricerca un saldatore-fabbro sia con che senza esperienza nel ruolo. Mansioni: saldature, assemblaggio prodotti in ferro, lavorazioni ferro e montaggio. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana, patente b (automunitoa). Preferibile età minima 18 anni e domicilio nei comuni della provincia di Ancona. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile o apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali) no festivo. Per candidarsi inviare il curriculum a buscarinisnc@yahoo.com tel 3357696348.