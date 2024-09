Un Sasso contro il Marina. La capolista perde la testa

sassoferrato genga

1

marina

0

GENGA: Masci, Di Nuzzo, Imperio, Rossini, Paoluzzi (5’ st Federci), Silvestri, Santinelli (35’ st Tolu), Arcalani, Ricci (25’ st Piermettei), Paoletti, Morettini. All. Favorini.

MARINA: Sollitto, Burini (35? St Moliterni), Droghini, Rossetti, Giovagnoli, Cucinella (59’ st Carloni), Gagliardi (45’ stMezzanotte), Pierandrei, Sabbatini (45’ st Massaccesi), Ogiesoba (45’ st Ubertini. All. Profili.

ARBITRO: Bartolomei di Pesaro

RETI: 26’ st Rossini NOTE: ammonizioni: Ricci, Silvestri e Paoluzzi (S), Cucinella (M). Recupero (1+5). ESPULSIONE: 32’ st Silvestri (S)

Dopo una sconfitta e un pareggio il Sassoferrato Genga si sblocca e di fronte ai propri tifosi infligge al Marina, per niente rassegnato, la prima sconfitta in campionato. I locali giocano una grande gara e i tre punti sono meritati. Primo tempo senza reti poi nella ripresa i locali iniziano bene ma è il Marina a mettere in apprensione la difesa locale con pericolose incursioni. Al 26’ vantaggio Sasso 81-0): Rossini si sblocca realizzando un eurogol da 40 metri con un gran tiro con la palla scende inesorabilmente sotto la traversa che sorprende Sollitto. Dopo la dubbia espulsione di Silvestri, il Marina prova a pareggiare ma il Sasso-Genga respinge gli sterili ultimi assalti degli ospiti.

Angelo Campioni