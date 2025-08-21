Un sentiero disastrato. Dalla piazzetta alla Torre tra scalini di legno rotti e cartelli pieni di scritte

Dovrebbe agevolare i pedoni diretti alla spiaggia, senza passare lungo la strada percorsa da motorini e automobili, evitando di essere investiti, ma rischia di trasformarsi in qualcosa di ben peggiore. Gli scalini di legno non ci sono più, sono per lo più franati e la staccionata con lo scorrimano che servirebbe a tenersi è rotta da tempo. Siamo a Portonovo, nello stradello che conduce al parcheggio della Torre, funzionale per arrivare alle spiagge del versante sud della baia. Ogni giorno centinaia di bagnanti lo percorrono per andare e tornare dalla piazzetta, capolinea dell’autobus di linea e delle navette, facendo i conti con un terreno pericoloso perché privo della più basilare manutenzione che la zona richiederebbe. Perché? Il Carlino lo ha percorso notando effettivamente che lo stradello a tratti non è affatto sicuro.

Chi scende dal bus o dalle navette si immette nel sentiero, a destra della piazzetta, anche se da tempo non è più nemmeno segnalato dalla strada. Arrivati al primo bivio l’accoglienza è un doppio cartello pieno di parolacce che qualche writers ha scritto senza nessun rispetto per i luoghi. Un doppio cartello rovinato anche dal tempo dove si legge solo l’indicazione per la spiaggia della Torre. Chi è diretto alla spiaggia del Fortino, o del Molo, nel versante a nord, non trova nessuna indicazione anche se quello stradello consente di raggiungere anche quelle spiagge. Nessuna indicazione nemmeno per chi è diretto al campeggio o alla spiaggia delle Terrazze. Il bagnante locale si arrangia e ci arriva lo stesso perché sa come muoversi ma il turista arranca, chiede ai passanti ma non sempre trova. Superato il bivio con i cartelli malconci inizia la discesa pericolosa. I gradini un tempo fatti per agevolare il percorso si sono erosi nel tempo e si rischia la caduta anche perché non c’è sempre la staccionata laterale ad aiutare in quanto in parte è rotta. Proseguendo si incappa anche in un pezzo di tronco che spunta per due centimetri dal sentiero e fa inciampare. Anche quello andrebbe sistemato ma nessuno lo fa. Un peccato perché lo stradello passa dentro il bosco e in giornate di caldo è un toccasana per raggiungere le spiagge evitando il sole. Chi arriva in spiaggia sano e salvo deve fare i conti con i lecci tagliati alle Terrazze, o i polloni, quelli tolti nell’autunno scorso per fare posto ad un campo da tennis provvisorio che è stato creato per le riprese del film di Pierfrancesco Favino che vedremo prossimamente al cinema. Gli alberi ripiantati al posto di quelli tolti presentano delle criticità. Diversi hanno le foglie e il tronco secchi e mostrano segnali di sofferenza. La produzione del film aveva incaricato una ditta a ripiantarli e se gli alberi non attecchivano andavano sostituiti.