"Un servizio alla città. Valorizza delle aree ora inutilizzate"

Sosta e mobilità urbana tra porto e centro. Il sindaco Silvetti scrive al Carlino e spiega la strategia della sua giunta, conferma il progetto del parcheggio al posto dei binari dell’ormai ex stazione ‘Ancona Marittima’ e rilancia sul progetto sostenibile di collegamento tra la stazione ferroviaria e il cantiere navale.

Partendo da una stilettata a Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città che ieri sulle colonne del nostro giornale ha attaccato duramente il sindaco sulle promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute, col risultato di indirizzare il voto al ballottaggio del 29 maggio 2023: "Al di là delle polemiche e delle fantasiose ricostruzioni di certa opposizione più motivata dall’avvicinarsi delle prossime elezioni _ replica Daniele Silvetti pur senza nominare Rubini _, questa amministrazione ribadisce la propria posizione in merito alla Stazione Marittima così come sarà contenuto nel prossimo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Siamo assolutamente convinti che la riapertura della fermata costituisca una priorità così come tutta la dorsale di collegamenti che parta dalla Stazione Centrale per assicurare una fruibilità snella e sostenibile sino a Fincantieri. Siamo altresì consapevoli delle difficoltà e delle problematiche tecniche e per questo si è aperta una fitta interlocuzione con FS ed AP".

Il sindaco dorico affronta poi il nodo dell’area sosta al molo Da Chio: "La soluzione del parcheggio portuale in prossimità di piazza della Repubblica, volto a valorizzare le aree inutilizzate dei binari dismessi nell’area della fermata della stazione ferroviaria portuale, è stato sviluppato di stretta collaborazione con l’autorità portuale e rappresenta l’ottimizzazione e la rifunzionalizzazione dell’area sottostante via XXIX settembre, a poche centinaia di metri dalla piazza che ci stiamo preparando a ridefinire.

Cento posti auto complessivamente al servizio della cerniera porto/città, ma anche di chi sarà disposto nella logica del ‘park pricing’ alla fruizione dei servizi commerciali della spina dei corsi in una concezione di sosta veloce. Il progetto prevede e approfondisce il tema della realizzazione di un collegamento sostenibile su gomma o rotaia che dal porto condurrà, passando per la stazione, fino al futuro ampliamento a nord di Marina Dorica, previsto nel protocollo d’Intesa sottoscritto con Regione, RFI e Autorità Portuale. Il Collegamento sarà integrato dalla pista ciclabile da realizzare in sede propria".

Infine un commento generale: "Sosteniamo con coerenza uno sviluppo sostenibile _ aggiunge Silvetti _, rimodulando spazi e funzioni nella ricerca di alleggerire e allo stesso tempo di controllare i servizi per la sosta attraverso un’integrazione con il trasporto pubblico.

Questo intervento, segno della stretta sintonia che abbiamo con l’ADSP, aggiunge una tessera al puzzle che stiamo risolvendo per aumentare il numero dei posti, in particolare declinati all’uso dei residenti, nell’ambito delle aree del centro storico, ambito sul quale stiamo predisponendo Focus specifici per dare risposte alla città".