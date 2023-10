Un simbolo del degrado da smantellare

Un simbolo. Di sfregio al bene pubblico ma anche di menefreghismo e sciatteria. Siamo nella centralissima piazza della Repubblica con vista sul teatro delle Muse, cartolina naturale della bellezza cittadina, di quella di cui godere ogni giorno se sei anconetano o da portarsi a casa come ricordo se sei solo di passaggio. Ed eccolo lì il totem della vergogna, cartello stradale di divieto di accesso violato nel suo stesso sgnificato, completamente ricoperto da adesivi oramai stratificati nei secoli dei secoli. Da una parte l’idiozia di vandali, dall’altra la miopia di chi dovrebbe amministrare una città ma che non si accorge, o fa finta di non farlo, delle sue ferite...