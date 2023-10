Un sindaco vicino alla città. Ma c’è ancora tanto da fare

Finalmente un sindaco vicino alla città, per far risplendere un fiore sfiorito. Ebbene ce l’abbiamo fatta , abbiamo nominato un sindaco vicino alla città, ieri sono stata alla notte bianca che per carità viene organizzata tutti gli anni, ma finalmente si respira un’aria nuova , si sente dalle persone dalle cose, finalmente un sindaco che ha cuore gli interessi della città. E i cittadini per carità avvertono finalmente questa cosa, c’e un clima positivo che mai si era avvertito, fino ad ora , la negatività che ha circondato per anni la città sul modo di vivere e di fare pare, finalmente scomparsa. La colpa è nostra che ci siamo affidati a gente inadeguata a rivestire cariche del genere, gente che ha portato solo negatività nei cittadini e nel vivere un capoluogo di regione come Ancona. Se ci impegniamo tutti, Ancona ritornerà splendida e finalmente avremo la città che ci meritiamo

Lettera firmata