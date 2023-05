"Un solo cartello di pericolo per i pedoni in carreggiata"

"In concomitanza con la seduta odierna del Consiglio (ieri,ndr), a metà mattinata in via Rinaldi è spuntato un cartello stradale di segnalazione di pericolo per ‘pedoni in carreggiata’. Uno solo". Così Jhonny Pigliapoco portavoce del gruppo di firmatari della petizione presentata nelle scorse settimane sulla sicurezza di via Rinaldi.

"A distanza di due settimane dalla delibera di Giunta che prevedeva un aumento di segnaletica e una maggiore presenza di vigili urbani per vigilare sulla sicurezza della zona – spiega Pigliapoco - i residenti e firmatari non possono che condividere una cocente delusione. Siamo inoltre arrivati alla conclusione che alla luce di tutto ciò, l’unica cosa da fare è abbandonare ogni ulteriore ricerca di soluzione condivisa con l’amministrazione, prendendo atto della distanza che divide l’azione dell’amministrazione dai disagi e criticità vissuti quotidianamente dai cittadini. Abbiamo sicuramente fatto tutto quello che è nelle possibilità di cittadini non indifferenti alle criticità della propria città. Supponiamo che l’amministrazione abbia a cuore ben altre priorità – concludono - e che pensi di poter liquidare una situazione di certo complessa come la viabilità nella zona limitrofa al cavalcavia, con un riscontro che lascia spazio a tante perplessità e a una considerevole delusione".