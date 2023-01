Un super esperto per la gestione dei traumi

Un super esperto per la cura e la gestione dei traumi dei pazienti in arrivo da tutte le Marche: l’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche pronta a lanciare il nuovo servizio che sarà incluso all’interno dell’area del pronto soccorso di Torrette. Si tratta di una figura di Altissima Professionalità a valenza dipartimentale per il coordinamento del Trauma Service e del Registro dei Traumi dell’ospedale regionale, ma di fatto per tutte le Marche. Il prescelto dovrà occuparsi del Registro Trauni, tra casistiche ed esiti, fare formazione sui medesimi e promuovere gli audit. A curare il servizio e a ricoprire quell’incarico sarà, come accennato, un medico dello stesso ps. Un incarico in più per il reparto sottoposto a ritmi straordinari di lavoro. La figura prescelta sarà nominata a breve, questione di settimane. Un passo rivoluzionario per Torrette chiesto a gran voce proprio dall’ormai ex capo dipartimento di emergenza e urgenza, Aldo Salvi - in quiescenza dal 1 gennaio ma pronto a ricoprire un incarico di collaborazione gratuita annuale - per creare al pronto soccorso di Torrette una struttura in grado di coordinare l’attività dei traumi maggiori che ormai da anni arrivano tutti a Torrette. Si tratta di una rivisitazione del vecchio Trauma Center, esperimento fallito perché mal gestito, la cui guida sarà assunta da uno dei medici attualmente in servizio al pronto soccorso di Torrette, il quale dovrà dividere questa attività con i turni in reparto. In precedenza l’incarico di coordinare e di seguire l’operato del Trauma Center era stato delegato alle rianimazioni, ora passa direttamente al pronto soccorso dove tutti i traumi maggiori delle Marche arrivano soprattutto a bordo delle due eliambulanze del 118 che fanno parte dell’apparato di emergenza. Il progetto fa parte della riorganizzazione aziendale deciso attraverso un protocollo d’intesa firmato lo scorso 22 novembre (meno di dieci giorni prima che l’ex direttore generale, Michele Caporossi, fosse messo a riposo) tra le due anime che formano l’azienda, la parte ospedaliera e quella clinica dell’Università Politecnica delle Marche. Quello che verrà assegnato attraverso una procedura selettiva sarà un incarico dirigenziale e servirà anche a dare una configurazione giuridica del sistema di emergenza.