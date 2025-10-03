Un taglio alla storia. Via l’albero della pace, un simbolo del Viale: "Purtroppo era malato"

Un taglio netto e l’albero della pace, al viale della Vittoria, non c’è più. Uno choc per molti residenti e camminatori del quartiere Adriatico che ci passavano davanti lasciando fiori, santini e anche delle madonne in segno di gratitudine. L’acacia, che ha una lunga storia alle spalle, a quanto pare era malata e il Comune ha dovuto inserirla nella lista degli alberi da abbattere. La sua demolizione è andata in onda martedì pomeriggio, fatta da una ditta incaricata dall’ufficio verde. Il possente albero, che negli anni aveva preso una strana forma quasi a voler accogliere tutti quei regalini che vi venivano posti sul suo tronco, si trova sulla parte pedonale del viale, all’incrocio con via Bianchi, proprio davanti allo stadio Dorico. Era l’albero più antico del viale della Vittoria e suscitava un po’ di mistero proprio per le continue statuette della Madonna che qualcuno ci poneva.

Il Carlino aveva raccontato la sua storia rintracciando la figlia di un anziano, Filippo Fossaroli, ex carabiniere ormai defunto, che aveva iniziato a porvi oggetti e fiori. Era lui il papà di quell’albero, per oltre dieci anni, prima di morire, il 6 aprile del 2024, aveva messo le statuine perché agli incroci era usanza proteggerli con delle immagini sacre. Poi ha continuato la figlia ma l’albero è stato spesso preda di vandali e di dispetti tanto che per le madonnine messe puntualmente c’era qualcuno che le portava via.

Un albero che dava serenità. Vederlo tagliare è stato un colpo al cuore per molti al Viale. La paura è anche che non venga rimpiazzato da un nuovo albero. Su questo però l’amministrazione comunale rassicura: "Gli alberi tolti li ripiantiamo – promette l’assessore al Verde Daniele Berardinelli – bisogna vedere se in quel terreno ci siano criticità". Stando all’agronomo che lo ha valutato presentava diverse anomalie strutturali tra cui una carie molto estesa del colletto, la zona di passaggio tra le radici e il fusto ad opera di vari agenti fungini. Non c’erano soluzioni alternative alla sua rimozione.