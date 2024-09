"Un tappeto di guano fuori dal cinema"

"Questa è l’uscita di una delle sale del cinema Giometti ad Ancona ed è piena di escrementi di uccelli. Si deve per forza attraversare un vero e proprio campo minato di feci asciutte e fresche di piccioni. Le abbiamo pestate tutti". Le immagini pubblicate da una cittadina sui social sono abbastanza eloquenti e mostrano una situazione di forte degrado nella zona del Multisala alla Baraccola. La pavimentazione mostrata nel video appare effettivamente ricoperta di escrementi di volatili e avrebbe bisogno di una profonda bonifica per rendere l’area più decorosa. Tanti i commenti di condanna che il video ha stimolato. Il problema delle feci di piccioni e gabbiani, in generale, sta diventando un vero problema in città e non soltanto alla Multisala Giometti. Nel centro città la situazione è davvero difficile, con allarmi in svariate zone.