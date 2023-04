Un tappezziere di poltrone anche senza esperienza

Un tappezziere di poltrone, divani e assimilati. Codice offerta 2090801. CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Azienda con sede in Vallefoglia operante nel settore tappezzeriacostruzionemontaggioimballaggio letti ricerca un operaio tappezziere con o senza esperienza. Mansioni: applicazione di rivestimento su pannelli testata e fascioni con chiodatrice - pistola colla - puntatrice, assemblaggio, imballaggio, preparazione bancali per carico. Preferibile età tra 18 e 50 anni. Contratto tempo determinato rinnovabile, trasformabile o apprendistato. orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] segnalando il codice di riferimento 2090801.