Un task force contro le truffe agli anziani

Task force anti-truffe agli anziani. Dopo l’appello del sindaco Stefania Signorini, anche il comandante dei carabinieri della Tenenza di Falconara Giuseppe Esposito si associa ai consigli alle fasce più fragili della popolazione e, al Carlino, annuncia alcuni intervebti.

"Siamo pronti a implementare gli incontri nei luoghi di aggregazione delle persone più avanti con l’età e, come di consueto, continuiamo a presidiare la città per verificare i flussi di chi vi accede, onde evitare che tra i frequentatori possano nascondersi anche malintenzionati". Da parte dell’Arma falconarese, storicamente impegnata anche nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione e della legalità, l’impegno non fa altro che continuare e, a fronte di un’insicurezza crescente, viene ulteriormente rafforzato: "Purtroppo il fenomeno delle truffe agli anziani è dilagante, ma non interessa soltanto la nostra città – chiarisce Esposito -. Se è vero che alcuni episodi si sono verificati anche a queste latitudini, è bene ricordare che la guardia va tenuta alta in qualsiasi realtà ci si trovi. Perché dietro una finta telefonata, un sedicente procacciatore d’affari o uno sconosciuto che si spaccia per un parente o un conoscente in difficoltà, spesso si celano persone che vogliono raggirare".

Per questo motivo esistono alcune buone regole da imprimere nella mente: "Nel caso si ricevano delle telefonate sospette – avverte il comandante dei carabinieri di Falconara – è prudente riagganciare e contattare subito il Numero unico delle emergenze 112 o direttamente la caserma della Tenenza. Un operatore sarà pronto ad intervenire in caso di segnalazione. Stesso discorso vale per gli estranei che, con una scusa, tentano di introdursi all’interno delle abitazioni private. Diffidare sempre, mai far accedere persone che non si conoscono nelle case. E lo stesso vanno ignorati, e denunciati, messaggi che arrivano sul cellulare. Le forze dell’ordine non usano mai quei canali". E così, si diceva, di un potenziamento degli incontri: "Nelle parrocchie, nei circoli soprattutto, in quei luoghi maggiormente frequentati dagli anziani. Andrò personalmente – conclude il comandante – perché ritengo sia importante metterci la faccia, come sempre al servizio dei cittadini. Siamo al loro fianco e non debbono avere timore. Al momento, ripeto, particolari criticità non sarebbero emerse. Ma attenzioniamo un fenomeno che, dicevo, è diffuso. Un fenomeno odioso".

La sintesi del pensiero di Esposito, che sostanzialmente racchiude il pensiero di chi vive in una società civile. Ieri, intanto, il sindaco ha pubblicato un video in cui avverte dei pericoli. L’attenzione resta alta.

Giacomo Giampieri