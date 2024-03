Un tavolo a difesa del mosciolo. Comune, Regione e Politecnica per proteggere questa risorsa

Per la salvaguardia del mosciolo selvatico, tra i tesori più preziosi (e invidiati) del Conero, si è costituito ed è già operativo un tavolo ad hoc, dietro espressa richiesta del sindaco di Ancona Daniele Silvetti. È stato lui, infatti, a convocare le prime riunioni (quattro) a partire dall’inizio del mandato. Oltre al Comune dorico, fanno parte del pool anche gli esponenti della Regione Marche, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Istituto Irbim-Cnr, dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, dell’Ampa, dell’Ast, dalla Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, nonché di Slow Food e del mondo della pesca. Gli studi dovranno servire a chiarire le cause del declino del mosciolo selvatico e suggerire le eventuali misure di mitigazione per tutelare questa risorsa. Come primi passi, sono state individuate due aree di ricerca al Passetto e a Portonovo per condurre le indagini.

D’intesa con i pescatori, all’interno di queste zone, è stato identificato un sito in cui i mitili non saranno raccolti per i prossimi dodici mesi, consentendo ai ricercatori di comprendere quanto le attività di prelievo, piuttosto che le condizioni ambientali e i cambiamenti climatici, o la combinazione di questi fattori, possano influenzare lo stato di salute, la riproduzione e il reclutamento dei moscioli. L’integrazione dei risultati scientifici, economici e sociali permetteranno di individuare dunque un modello di gestione e valorizzazione del mosciolo selvatico. "Ho fortemente voluto questo tavolo di lavoro – afferma il sindaco Daniele Silvetti – con l’obiettivo di valorizzare una nostra peculiarità, salvaguardandola e rendendola sempre più prospera. Un ‘elemento’ di caratterizzazione e riconoscibilità che contribuisce alla nostra reputazione turistica".