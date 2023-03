Un tecnico commerciale per rapporti con i clienti

Un tecnico commerciale. Scadenza: 14. Codice offerta 3565618 CPI Pesaro. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 07216303813. Rapporto di lavoro dipendente. Azienda commerciale del settore dell’automazione e dell’impiantistica industriale ricerca tecnico commerciale che, dopo un periodo d’affiancamento, si occuperà di effettuare una pre analisi delle richieste ricevute; definire col cliente le specifiche di fornitura; elaborare e inviare l’offerta tecnico commerciale; portare a termine la negoziazione con il cliente; inserire ordini tramite il sistema gestionale aziendale; mantenere i contatti coi clienti. Si richiede: laurea in ingegneria meccanica o diploma tecnico (meccanico-elettronico-elettrotecnico); esperienza anche breve in analoga posizione; formazione tecnica; capacità di lettura - comprensione di disegni e specifiche tecniche; buone capacità di problem solving e di organizzazione. Sede di lavoro: Pesaro. Orario tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] indicando il codice 3565618.