Un tecnico di programmazione macchine a controllo numerico. Data scadenza: 181123. Codice offerta 4739581. Centro per l’impiego di riferimento: Fabriano. Email: [email protected]. PEC: [email protected]. Telefono: 0732779299. Azienda costruttrice di stampi in acciaio per materie plastiche di Fabriano cerca un Fresatore CNCCadCam. Si richiede esperienza maturata nel settore stampi a iniezione materie plastiche; Conoscenza del Selca 304045 eo Heidenhain conoscenza del disegno meccanico. Programmi di conoscenza: Cimatron 9.0 o superiore eo Catia Cat45. Il candidato dovrà essere laborioso e responsabile nel lavoro di gruppo per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali. Il candidato dovrà occuparsi di programmare e attrezzare 2 Centri di lavoro con Cnc e Work Station con il CadCam dove riceverà i modelli 3D per sviluppare i programmi Cam. Inviare curriculum Vitae a [email protected].