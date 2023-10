"Un tetto per tutti", pronto il via alla demolizione

"Tetto per Tutti", pronta la disposizione di giunta per demolire l’edificio della Palombella che per anni ha ospitato i senza fissa dimora. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è quella di liberare l’area dall’ennesimo edificio in stato di abbandono e realizzare sulle sue ceneri un parco urbano. In pratica si andrebbe ad allargare l’area del piede della frana liberata dai vecchi manufatti aumentando gli spazi di fruizione per i cittadini. Fino al periodo del Covid la struttura vecchia e cadente (già inagibile per metà) ha ospitato, nel suo spazio esterno, la mensa dedicata ai poveri, ma da tempo l’area è stata resa off limits: "Vogliamo bonificare ulteriormente quell’area interessata dalla grande frana – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – L’edificio in questione è di proprietà del Comune, ma così come quello provati abbiamo intenzione di attivare un sistema per inserire plessi in abbandono in un carteggio per procedere poi a interventi di abbattimento e recupero. Per quanto concerne l’ex Tetto per Tutti (a sua volta ex istituto Benincasa, ndr) abbiamo a disposizione dei fondi legati alla frana e abbiamo pensato di poterli mettere per quell’intervento che dovrebbe essere approvato a breve e iniziare nel 2024. Oltre al sito in ammaloramento andremo a regolarizzare altri edifici che si trovano in quella zona".

Tra ex birrificio Dreher e la nuova autostazione del Verrocchio, recuperare anche l’area del Tetto per Tutti significherebbe riordinare una zona popolare di Ancona ferita dalla Grande Frana del dicembre 1982. Resta sempre l’incognita sull’ex Angelini, in forte stato di degrado, ma tema difficile da affrontare. È stato così per le precedenti giunte di centrosinistra e sarà lo stesso per quella di centrodestra in sella da appena cinque mesi dopo la vittoria delle comunali.