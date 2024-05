Un Tony Hadley in versione swing. L’ex Spandau Ballet alle Muse

E’ un Tony Hadley in versione swing quello che si esibirà questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. L’ex frontman degli Spandau Ballet, una delle band simbolo del pop anni Ottanta, è tornato alla ribalta con un nuovo disco, "The mood I’m in", uscito lo scorso mese. Un progetto inedito per l’artista, che ha deciso di portare anche in Italia il suo tour promozionale, "The Big Swing Tour". Solamente tre le date previste. Dopo Padova e Milano ora tocca ad Ancona. Accompagnato dai musicisti italiani della Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, Hadley cui eseguirà un repertorio che include classici di artisti leggendari come Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Frank Sinatra, oltre a reinterpretazioni in chiave swing di alcuni dei suoi più grandi successi e delle hit degli Spandau Ballet.