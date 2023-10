Un topo al Salesi. Blitz del Nas a sorpresa. Resta il giallo della foto

Un topo sul termosifone del Salesi, scatta il controllo dei carabinieri del Nas ma è giallo sul numero dei roditori perché lo scatto della foto non coincide con un ratto trovato morto in struttura. Ieri mattina i militari, appresa la notizia sulla stampa, ha fatto un blitz in ospedale per controllare se ci fosse traccia di topi. Un controllo a sorpresa, fatto nelle prime ore del mattino, e in abiti borghesi per non dare nell’occhio. I carabinieri hanno girato parecchio nella struttura informando poi la direzione medica. Non sono stati trovati topi e nemmeno tracce del loro passaggio. Anche le scale e il termosifone del topo finito in foto è stato controllato. I carabinieri hanno trovato in regola anche la documentazione del programma di disinfestazione a cui l’ospedale è chiamato ad adempiere in maniera regolare. I servizi effettuati dalla ditta preposta erano tutti registrati.

La direzione chiarisce che un topo, ormai morente, è stato trovato sabato scorso al Salesi, dopo la segnalazione di un operatore fatto all’ufficio assistenti sanitari che ha attivato la ditta che si occupa della disinfestazione. Il ratto in questione era quasi morto, aveva ingerito una esca topicida, ed è stato portato via dalla stessa ditta che si occupa della derattizzazione. Il cittadino che ha fatto la foto del topo sul termosifone, oggetto di un articolo del Carlino di ieri, insiste sul fatto che il topo visto ed immortalato da lui è di giovedì mattina, attorno alle 9.30. Lui era al Salesi per andare a trovare una sua amica incinta e arrivando alle scale, vicine all’ascensore, ha notato il topo che dal corrimano raggiungeva il termosifone per poi rimanere lì fermo.

