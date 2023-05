"Un town center con design e artigiani"

Ho più di una cosa in mente, idee che vorrei mettere a terra qualora ricevessi dagli anconetani il via libera al mio mandato da sindaco. La prima riguarda lo sviluppo di un town center, un cosiddetto centro urbano come già esiste in molte capitali europee, che possa proporre un’offerta di prodotti ad alto contenuto di design e di artigianato di qualità relativi ad Ancona. Non souvenir dozzinali, ma qualcosa di più contemporaneo, penso al magnete di alta fattura o riproduzioni della città in 3D, qualcosa di nuovo e innovativo rispetto alla solita risposta commerciale in tema.

Potremmo pensarlo nell’ala bassa di Palazzo degli Anziani, collegato a mostre ed attività. Penso anche al coinvolgimento e al supporto maggiore alle straordinarie figure artigiane della città. In questo settore Ancona ha delle eccellenze straordinarie. Basti pensare a Gaia Segattini, che qui ha creato il Weekendoit, e che oggi è letteralmente una star nazionale dell’impresa artigiana sostenibile, ma anche realtà storiche come la Congrega e Librare, per dirne due note, o più recenti nel campo della moda come Piccolo atelier, o del design come Oltremare.

E non ne cito molte, che stanno anche nascendo. Queste realtà funzionano benissimo da sole, ma credo che con un supporto di marketing cittadino, possiamo aumentare la loro e la nostra reputazione e fare economia. Come ultima cosa penso anche al nuovo Mercato delle Erbe.

Un luogo che aiuterà la città perché colmerà il gap con altri centri urbani, attirerà molte persone e ne gioveranno tutti.