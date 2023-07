Un tragico destino, due anziani muoiono ad Osimo

C’è una tragica fatalità dietro la morte di due anziani ad Osimo, in via Manzoni a San Biagio, avvenuta lo scorso giovedì. L’uomo di 80 anni e la moglie di 75, Eros Moretti e Annalisa Santarelli, erano entrambi malati da tempo. Inutile l’intervento del 118, allertato assieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco per entrare nella casa da un vicino sollecitato dalla nipote della coppia che non riusciva a mettersi in contatto con gli anziani parenti. Poi la terribile scoperta. Le salme sono state trasferite nella Casa Funeraria Biondi in via Oscar Romero. Proprio da lì partiranno per i funerali domani mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Una cerimonia funebre congiunta per la coppia, unita fino alla morte. Tutta la comunità è stretta intorno ai loro familiari. Stando alle prime ricostruzioni, i decessi sarebbero avvenuti entrambi per cause naturali. Quello dell’uomo attorno alle prime ore di giovedì, in bagno, probabilmente per un malore. La moglie, debilitata e costretta a spostarsi con l’ausilio di un treppiede, sarebbe invece morta nel tentativo di soccorrere il coniuge. Il cadavere è stato ritrovato nei pressi delle scale che collegavano i vari livelli della villetta a schiera. Le salme sono subito state messe a disposizione della famiglia per i funerali.