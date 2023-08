Un tuffo terra e mare, due passi nella natura: gli appuntamenti di oggi

Tutta la bellezza del Monte Conero da vivere all’ora del tramonto, quando il cielo si tinge di arancio, rosa e blu. E’ quanto promette l’escursione organizzata dal Parco del Conero oggi, alle ore 19. Si tratta di un percorso ad anello lungo quattro chilometri, per una durata complessiva di tre ore. Il dislivello è di soli 150 metri, fatto che lo rendono adatto ai bambini dagli 8 anni in su. I cani sono ammessi, ma solo al guinzaglio. La guida confermerà l’orario preciso ai partecipanti iscritti (349 4737063 e [email protected]). L’equipaggiamento obbligatorio prevede gli scarponcini da trekking e una torcia, mentre quello ‘consigliato’ comprende un abbigliamento ‘a strati’, bastoncini da trekking, un impermeabile o un k-way, una felpa, una bottiglia d’acqua, una coperta o un telo per sedersi sull’erba, la cena, o lo spuntino, al sacco. Costo: adulti: 15 euro; bambini da 8 a 14 anni 10 euro.

Alle 9, invece, un tuffo tra mare e natura, con punto di ritrovo al parcheggio sommitale del Monte. I partecipanti avranno modo di camminare lungo un percorso circondati dalla macchia mediterranea e con un po’ di fortuna si potrà vedere anche il falco pellegrino. Per info: 3286762576 o [email protected].