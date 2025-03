Un ulivo nel Giardino dei giusti al medico eroe Carlo Urbani

Anche l’Istituto ‘Carlo Urbani’ di Moie ha voluto dedicare, su iniziativa delle classi quarte delle scuole primarie, un ulivo nel Giardino dei Giusti al medico eroe cui è intitolato il comprensivo. Giovedì, i bambini e le maestre hanno piantato un albero in memoria di Urbani, dopo aver lavorato da settembre attorno alla sua figura, intrecciando attività legate a progetti nazionali e locali. Alla cerimonia erano presenti, oltre agli alunni coinvolti con le insegnanti, la dirigente Cinzia Spogli (che ha donato l’ulivo), Giulina Chiorrini, la moglie di Carlo Urbani, il consigliere del Consiglio dei ragazzi di Maiolati Spontini Edoardo Deiac, il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, il sindaco di Castelplanio Giuseppe Montesi, la vicesindaca di Poggio San Marcello Maria Grazia Marinelli, l’assessore alla Pubblica istruzione di Maiolati Spontini Maria Ludovica Trillini, la vicepresidente del Consiglio di Istituto Curici Misa, il presidente delle Opere Pie Gaspare Spontini Paolo Perticaroli e la delegata Avis Simonetta Scortichini. Ringraziamento per la riuscita dell’iniziativa esteso agli architetti Nicla Frezza e Nazzareno Petrini, nonché alla ditta Ce.Mar di Senigallia per il cippo di pietra offerto.