Un universo magico a Senigallia

Per tre giorni Senigallia si trasforma in un universo magico. Merito della prima edizione di ‘Utopica – Senigallia Fantasy Festival’, un nuovo evento dedicato al fantasy pop, nato dalla collaborazione tra LEG Live Emotion Group e Comune.

Un festival unico, a ingresso gratuito, dove il passato incontra il futuro in un viaggio tra fantasia, mitologia, cinema, letteratura, giochi e arte. Ispirato a saghe iconiche come Il Signore degli Anelli e Star Wars, ‘Utopica’ abbraccia la cultura pop in tutte le sue forme, con spettacoli, mostre, cosplay, attività interattive e laboratori creativi per tutte le età. La città sarà suddivisa in quattro aree tematiche principali.

Il Fossato della Rocca Roveresca ospiterà mondi come Star Wars, l’universo Steampunk e un’area Medieval Fantasy ispirata a Tolkien. Nei sotterranei, un omaggio magico a Harry Potter. In Piazza del Duca, l’Artist Alley accoglierà oltre 30 artisti del fumetto e dell’illustrazione, tra talenti emergenti e nomi internazionali.

Il Foro Annonario diventerà il regno del gioco grazie a Dadi e Mattoncini, realtà nazionale con 28 store specializzata in giochi da tavolo, Lego, carte collezionabili e cultura pop. I visitatori potranno partecipare a giochi di ruolo, tornei gratuiti, sessioni di pittura di miniature e scoprire anteprime esclusive, come quelle di Scribabs, che porterà il celebre gruppo metal Therion come ospite speciale. Il Main Stage in Piazza Simoncelli sarà il cuore dello spettacolo, con concerti, show, danza, illusionismo, performance cosplay e viaggi musicali tra videogame e mitologia.

Nella Movie Zone ci saranno talk e incontri su cinema, serie TV, doppiaggio, anime, fumetti e videogiochi, per esplorare i legami della cultura pop contemporanea. Non mancherà la scienza con Comics&Science (CNR Edizioni), tra workshop e live drawing, e il coinvolgimento diretto del pubblico grazie a Ludica Eventi, che porterà due esperienze originali: la Caccia al Tesoro Tech e Il Cervellone Live Show.

Utopica è un evento da vivere e immaginare, un mondo possibile, dove creatività e fantasia diventano realtà. Questo pomeriggio (ore 17) sul palco in piazza del Duca si inizia con l’incontro ‘Omar Rashid, Generazione fumetto’, condotto da Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria. Alle ore 18 spazio a ‘Dalla Nervermore al Sottosopra’, con Chiara e Mattia Fabiano. A condurre sarà Andrea Bedeschi. A seguire (ore 19) Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria guiderà l’incontro dal titolo ‘Maurizio Manzieri e la locandina di Utopica’, e alle 19.30 farà altrettanto per l’evento ‘Ink Wars’, con protagonisti dell’Artist Alley.

La serata prenderà il via alle ore 20 con ‘Fantasy anche se non vuoi’, con Davide La Rosa e Pierluigi Cuccitto di Sentieri Tolkeniani conduce. A condurre l’incontro sarà Il Cigno NerD. Gli ultimi due appuntamenti avranno come conduttore Alberto Grezzani, e come protagonista Davide La Rosa. Si tratta di ‘Indovina la Sigla!’ (ore 21) e ‘Giochi e animazione’.