"Un uomo di cultura e amava la scuola"

Anche il sindaco Stefania Signorini esprime cordoglio per la morte di Pietro Germano, storico preside dell’Itis Volterra di Torrette, scomparso a 88 anni. "Una persona estremamente competente che amava profondamente la scuola per la quale ha realizzato tanti progetti. Era appassionato allo stesso modo di cultura classica e di innovazione tecnologica e tra gli anni Ottanta e Novanta ha dato un contributo decisivo per migliorare la qualità dell’istruzione", dice Signorini, che conosceva bene il professor Germano: la moglie Gigliola è stata per anni una volontaria di San Vincenzo insieme a Elena Spadoni, la mamma del sindaco scomparsa nel dicembre 2021. "Pietro Germano era un uomo di profonda fede", continua il primo cittadino, che aggiunge: "Le parole che mi disse quando vinsi il concorso di dirigente resteranno impresse nella mia memoria, perché dal suo discorso traspariva tutta la passione per la sua attività di insegnante e dirigente e la sincerità delle sue congratulazioni". Il funerale di Pietro Germano sarà celebrato oggi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Castagnola a Chiaravalle. L’ex preside, ben conosciuto nella "sua" Falconara, sarà salutato per l’ultima volta.