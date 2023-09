Un verniciatore artigianale per un’azienda di Trecastelli

Un verniciatore artigianale e industriale. Data scadenza: 201123. Codice offerta 39776514. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Senigallia. Email: [email protected]. PEC: [email protected]. Telefono: 0719959104. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Steel Line Srl con sede a Trecastelli ricerca un verniciatore per le seguenti mansioni: preparazione del pezzo da verniciare, preparazione vernici con catalizzatori specifici, verniciatura e controllo qualità finale. E’ richiesta esperienza nella mansione, buona manualità e precisione, competenza in verniciatura a liquido. Buon uso del carroponte. Vernici utilizzate: Carboline, International, Jotun, Sigma, Hempel. Molto gradito possesso del patentino per guida muletto. Buona conoscenza della lingua italiana. Patente B e automunito. Contratto a tempo pieno 40 ore settimanali - orario spezzato. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]