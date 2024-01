Un vetrina nazionale per il teatro amatoriale. Il programma del festival

Il teatro amatoriale torna con uno dei suoi appuntamenti di riferimento, il ‘Festiva Nazionale di Teatro’ ideato e organizzato dall’associazione La Guglia, che chiama a raccolta gruppi e compagnie selezionati su tutto il territorio nazionale. La 19esima edizione si terrà al Cinema Teatro Ariston di Agugliano da domani al 17 marzo, quando verranno assegnati i premi de "La Guglia d’Oro". Domani (ore 17) è il giorno della presentazione delle opere in concorso. I rappresentanti delle compagnie selezionate racconteranno al pubblico i propri spettacoli anche attraverso fotografie e slide illustrative. Il tutto inframmezzato da momenti di show, con la musica dei cantanti Eleonora Gabriele e Giovanni, che interpreteranno classici della canzone italiana, e con gli sketch del comico Bicio, già ospite alla trasmissione ‘La sai l’ultima’. Presenta, Tony Tacchi. L’ingresso è gratuito.

A partire dal 4 febbraio la manifestazione entra nel vivo. S’inizia con la Compagnia degli evasi e il loro spettacolo "Penelope. L’eredità delle donne" di Marco Balma. Domenica 11 è la volta di "Gli ultimi saranno ultimi" della compagnia Papavere e papere. Il 18 va in scena "Per amore. L’ultima notte di Anna Magnani" di Luana M. Petrucci, a cura di Carpe diem Teatro. Il 25 febbraio spazio alla ‘Locandiera’ di Goldoni, con Metropolis Teatro. Il 3 marzo Pms Teatro propone "Non mi dire te l’ho detto" di Paolo Caiazzo, e il 10 si vedrà "Super" di Roberto Ciufoli, con Proscenium Teatro. Si chiude il 17, giorno delle premiazioni, con la partecipazione di Emanuela Aureli e il suo cabaret.