Un viaggio musicale nel mondo con nove affascinanti tappe

Un viaggio musicale intorno al mondo in nove affascinanti tappe. E’ quello che permetterà di fare al pubblico il tradizionale concerto intitolato ‘I Canti della loro Terra – Musica popolare di nove Paesi’, in programma oggi (ore 18) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Un viaggio musicale, ma soprattutto canoro, considerato che i protagonisti dell’evento sono i solisti della locale Accademia d’Arte Lirica, che da sempre attira talentuose voci provenienti un po’ da tutto il mondo. La loro esibizione è una sorta di grande festa dedicata al folklore nazionale, con un programma di canzoni popolari e di melodie che costituiscono il patrimonio popolare dei vari Paesi di appartenenza degli interpreti. Si tratta di venti giovani allievi, affiancati dalla pianista Valeria Picardi, i quali proporranno al pubblico i canti popolari di nove nazioni: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Giappone, Kazakhstan, Russia, Sri Lanka, Uzbekistan e naturalmente Italia, patria del belcanto, ma anche paese ricchissimo di tradizioni musicali popolari, dal Trentino alla Sardegna. Quello che sarà ospitato oggi alla ‘Nuova Fenice’ sarà dunque un vero e proprio ‘tour mondiale’, che fin dagli esordi ha dimostrato di saper catturare l’attenzione degli ascoltatori, e di stimolarne la curiosità di scoprire i canti e le melodie di nazioni a noi vicine, ma spesso molto lontane, come l’elenco di quest’anno dimostra in modo inequivocabile. Ad accrescere il fascino del concerto, poi, c’è il fatto che i giovani solisti indossano i costumi tradizionali dei loro Paesi. Insomma, oltre all’orecchio anche l’occhio avrà la sua parte. Con questo evento l’Accademia d’Arte Lirica prosegue la tradizione pluriennale di ricordare, attraverso la musica popolare dei Paesi da cui provengono i suoi allievi, la vocazione internazionale di una istituzione formativa che è punto di riferimento per i cantanti di tutto il mondo. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro La Nuova Fenice (071 7231797), aperta dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo. Per i non abbonati il biglietto (unico numerato) costa 8 euro.