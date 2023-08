Un viaggio nella musica di lusso C’è il pianista dell’"Orient Express"

In viaggio con la musica a Numana. Espressione adeguata, perché stasera (ore 21.30) sul palco della centralissima piazza del Santuario si esibirà ‘il pianista dell’’Orient Express’, al secolo Luca Cerigioni. Il soprannome non è usurpato, in quanto dal 2014 è effettivamente il pianista ufficiale del treno storico celebre in tutto il mondo. E’ probabile che anche lui subisca il fascino del convoglio più famoso di tutti i tempi, sulle cui carrozze sono saliti re e regine, spie e trafficanti d’armi, aristocratici e nobildonne. Qualche nome? Matha Hari, Lawrence D’Arabia, Marlene Dietrich e Trotzky. Senza contare un personaggio di fantasia, Hercule Poirot, il mitico investigatore creato da Agatha Christie. Luca Cerigioni, originario della provincia anconetana (nato a Ostra nel ’79), ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni.

Dopo 15 anni di studio si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Pesaro e poco dopo in jazz. Il musicista ha eseguito, per la prima volta a un diploma di pianoforte, un brano jazz aggiunto al programma d’esame tratto dal Koln Concert di Keith Jarrett. Inizia così un’escalation di successi che lo hanno portato sui palchi più prestigiosi del mondo. Cerigioni svolge attività live come pianista e cantante da più di 30 anni, e si è esibito in 18 paesi stranieri. Tra i momenti più significativi della sua lunga carriera vanno ricordate le Olimpiadi di Pechino nel 2008, ma anche il Blue note di Milano, dove ha suonato nel 2012, e il ‘Taormina film fest’, al quale ha partecipato l’anno successivo. Il nostro pianista è in grado di alternare un concerto di piano solo per un evento privato di Wyatt Rockefeller (nel 2017) e un altro all’ambasciata italiana ad Abu Dhabi e Dubai nel 2019, o di intraprendere un tour in Perù per l’Heineken nel 2020. Oltre all’attività live Cerigioni è impegnato in due progetti di musica inedita, sia come pianista che come cantante. Collabora da più di di 10 anni col Conservatorio di Pesaro in ambito jazzistico. Una curiosità: tra i personaggi incontrati sull’Orient Express ci sono John Travolta, che lo colpì per classe, umiltà e gratitudine, e Bill Murray, che si dimostrò assai simpatico.