Un viaggio tra archi e lirica

‘Senigallia Concerti’ entra nel vivo dell’atmosfera natalizia. La rassegna organizzata dal Comune e dall’Associazione Culturale LeMuse, con la direzione artistica del maestro Federico Mondelci, dà appuntamento questo pomeriggio (ore 17) all’Auditorium San Rocco, dove eseguirà il ‘Concerto dell’Avvento’, terzo evento del cartellone. Dopo il successo di Richard Galliano al Teatro La Fenice, ‘Senigallia Concerti’ prosegue il suo percorso di eccellenza con un affascinante viaggio nei generi e nelle forme tra il diciassettesimo secolo e la fine dell’Ottocento. Grazie alla professionalità dell’Umbria Ensemble il pubblico potrà seguire un doppio itinerario musicale. Il primo itinerario è affidato agli archi soli, e inizia proponendo due pagine di Evaristo Dall’Abaco e Antonio Vivaldi. Il viaggio prosegue poi con una tappa nel classicismo, grazie al Divertimento K.138 di Wolfgang Amadeus Mozart e termina alla fine del diciannovesimo secolo con il celeberrimo Intermezzo tratto dall’opera ‘Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni. Il secondo itinerario vedrà la presenza, a fianco dell’Umbria Ensemble, di una straordinaria cantante lirica, il mezzosoprano Daniela Pini, che grazie alla cultura, alla duttilità vocale e alla versatilità interpretativa è in grado di affrontare un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. Il repertorio vocale parte dal primo barocco ‘rivisitato’ con l’Ave Maria di Caccini e arriva al romanticismo passando per due splendide pagine di Mozart: il mottetto destinato alla chiesa di Milano nel 1773 (‘Exultate Jubilate’) e quello composto per il Duomo di Salisburgo nel 1780 (‘Laudate Dominum’), sezione solistica di quei ‘Vespri’ che costituiscono una delle gemme musicali della produzione sacra del compositore di Salisburgo. L’altro evento di dicembre è il ‘Concerto di Natale’, dedicato al Gospel, genere musicale che in questo periodo dell’anno va per la maggiore. L’appuntamento è per il 25 dicembre al Teatro la Fenice. Per informazioni: 071.7930842 e 335.1776042 (dal lunedì al venerdì 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it e info@fenicesenigallia.it.