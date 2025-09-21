Un viaggio tra le colonne sonore

Dopo il successo, lo scorso anno, dell’omaggio al compositore Hans Zimmer, vincitore di due Premi Oscar, prosegue la collaborazione del ‘Festival Pergolesi Spontini’ con la Scuola Musicale ‘Pergolesi’ di Jesi. Una ‘sinergia’ che si concretizza in un nuovo viaggio sonoro attraverso epoche, mondi e immaginari, guidato da alcune delle più celebri colonne sonore del cinema: da ‘Braveheart’ a ‘Balla coi lupi, da ‘Avatar’ a ‘Skyfall’, passando per ‘Mission impossible’, ‘Star Trek’, ‘James Bond’ e molti altri.

"Non solo Oscar. Viaggi e miraggi sul grande schermo" è il titolo dello spettacolo musicale che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi, con gli arrangiamenti e la direzione di Stefano Campolucci, i testi di Giampiero Solari, l’Orchestra e il Coro della Scuola Musicale ‘Pergolesi’, Luca Mancini quale maestro del coro, e con la voce recitante di Paola Galassi e la voce solista di Cristina Paglione.

Ospite speciale della serata è Giampiero Solari, artista di straordinaria esperienza sui palcoscenici e sui set cinematografici e televisivi, chiamato a incantare il pubblico con la magia delle sue idee e dei suoi racconti. Il concerto conduce tra terre selvagge e orizzonti lontani, con la musica che diventa bussola e racconto. Il legame tra paesaggio e identità si intreccia con il coraggio di chi affronta l’impossibile, mentre le colonne sonore evocano universi che superano la realtà, trasformando l’esplorazione esterna in avventura interiore.

L’appuntamento si propone come un’esperienza immersiva che celebra il potere evocativo della musica da film, capace di raccontare sogni, visioni e avventure.

Biglietti (posto unico numerato) 5 euro; per i bambini sotto i sei anni 0,50 euro. Biglietteria del Teatro Pergolesi 0731206888 e biglietteria@fpsjesi.com. Per informazioni: https://festival.fondazionepergolesispontini.com/ e www.fondazionepergolesispontini.com. La venticinquesima edizione del ‘Festival Pergolesi Spontini’ si concluderà domenica 28 (ore 17) al Teatro Pergolesi di Jesi con ‘Le ombre di Don Giovanni’ di Wolfgang Amadeus Mozart. E’ la ‘Social Opera’ che avrà come protagonisti Carlo Morganti al pianoforte, la Compagnia "OperaH" e l’attore Enrico Desimoni. La regia è di Simone Guerro e Arianna Baldini (danza movimento terapia di Sara Lippi e Beatrice Guerri). Il progetto mette in rete servizi sociali, scuole ed enti culturali per costruire percorsi di inclusione e benessere attraverso l’esperienza del palcoscenico.