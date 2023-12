Un Villaggio di Natale tra giochi e musica

Lo spazio verde di Casa San Benedetto in Strada delle Saline si è trasformato in un Villaggio di Natale organizzato da Caritas e dalla cooperativa Undicesimaora.

Momenti magici dove sarà facile emozionarsi. Ci sarà il presepe vivente che, grazie alla fedele partecipazione dei parrocchiani del Portone, sarà visibile dalle ore 17 nel grande giardino di Casa San Benedetto.

E poi letture animate nello spazio bambini, passeggiate insieme a un dolcissimo pony e animazione domenica pomeriggio dalle 15 con i Clown Ciofega. Durante tutti e tre i pomeriggi laboratori didattici e scientifici insieme a Fosforo e Linfa e, per finire, l’immancabile Babbo Natale che accoglierà bambini e bambine nella sua casetta dalle 15, si farà raccontare i desideri per l’anno nuovo e regalerà qualche dolcetto.

L’animazione non sarà solo per i piccoli: sono previsti cori natalizi, tombole della solidarietà (oggi alle 18, sabato alle 17 e domenica alle 18), ma anche selfie con gli elfi e giochi e attività varie.

Tutti i pomeriggi alle 17 spazio alla musica: oggi, ad accompagnare l’accensione delle luci, si esibirà la Banda giovani Città di Senigallia, seguita dal coro Girls Christmas di Marika Discepoli, sabato la Banda Giuseppe Verdi di Castelleone di Suasa e domenica la Banda musicale bambini e giovani di San Marcello. Merende e cibo disponibili tutti i giorni dalle 15 nei vari stand presenti.

Non mancherà il mercatino solidale delle associazioni di volontariato del territorio per finanziare azioni di beneficenza. E per rendere l’atmosfera ancora più magica e altrettanto solidale il Villaggio di Natale sarà raggiungibile esclusivamente a piedi, sfruttando i parcheggi nel quartiere Ciarnin, con navetta gratuita dalla farmacia di via Copernico.