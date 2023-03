"Un villaggio sperduto, vogliamo chiarezza"

di Giulia Mancinelli

La maggioranza vuole vederci chiaro sulla gestione della Cittadella dello Sport, affidata alla Saline Sc e i consiglieri Andrea Ansuini e Alessandra Barucca hanno chiesto chiarimenti al loro assessore, con delega allo sport, Riccardo Pizzi. Ieri in Consiglio Comunale i due esponenti della civica, hanno chiesto verifiche e approfondimenti in particolare sia sulla gestione della pista di atletica che sul recente crollo di una porzione di controsoffitto nell’area degli spogliatoi della piscina. "Leggendo dalla stampa sembrerebbe che in due anni l’Amministrazione abbia trasformato una cittadella dello sport ideale in un villaggio sperduto, deteriorato dove non funziona niente e per questo sentiamo l’esigenza di chiarire la questione - ha esordito Ansuini -. Risulterebbe in particolare che la pista di atletica sia spesso chiusa o aperta in orari assurdi". "Rispetto al distacco di una porzione di controsoffitto nell’area docce della piscina avvenuto a gennaio – aggiunge la Barucca – vorremmo sapere se il Comune fosse a conoscenza di questa situazione e cosa ha fatto". A fare il punto sulla gestione della Cittadella dello Sport (che comprende la piscina, il pattinodromo e la pista di atletica) è stato l’assessore allo sport. "Abbiamo incaricato la Polizia Locale di controllare ed abbiamo constatato che a volte la pista di atletica era chiusa - spiega Pizzi -. Il concessionario si è giustificato spiegando che le aperture avvengono su prenotazione, condizione questa non prevista dal bando di gara. Per questo ieri abbiamo comunicato formalmente alla società il pagamento di una penale". Rispetto alla piscina, l’assessore allo sport precisa che "a novembre l’ufficio tecnico aveva effettuato un sopralluogo non riscontrando anomalie. Dopo il crollo però sono emersi alcuni ammaloramenti e per questo il comune si riserva di chiedere il risarcimento del danno".