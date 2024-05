Un volume dedicato allo scultore . Domenico Fogacci

Oggi, nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, alle 16.30 il museo diocesano di Ancona sarà scenario per la presentazione del volume "Il celebre marmorario Domenico Fogacci e l’altare di San Ciriaco", a cura di Luca Bottegoni e Nadia Falaschini. Lo studio ricostruisce con dei documenti d’archivio inediti la biografia dello scultore Fogacci, specializzato nella lavorazione del marmo per la committenza ecclesiastica. Nato a Loreto da padre forestiero e madre anconetana, Fogacci tra Settecento e Ottocento ha vissuto con la famiglia ad Ancona. Interverrà anche l’arcivescovo Angelo Spina (in foto).