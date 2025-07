"Un week end di divertimento e solidarietà"

Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, oggi alle 18 in campo insieme a Vieri ci saranno Alessandro Matri, Stefano Torrisi, Thomas Locatelli, Alessandro Budel, Giuseppe Pancaro, Vincent Candela e Simone Pesce. Dopo le prime sfide, che saranno disputate nell’arena allestita in riva al mare dove mille e cinquecento persone potranno seguire gratuitamente la sfida di Padel tra i campioni di Serie A: "Questo sarà un week-end di puro divertimento per tutti – spiega Christian Vieri – noi saremo lì per giocare e facciamo sul serio, perché una volta entrati in arena nessuno vuole perdere! Ma faremo selfie e autografi, firmeremo le magliette, insomma, staremo insieme".

Le coppie non sono ancora state formate: "Candela e Locatelli sono fortissimi – prosegue – le coppie saranno estratte, nemmeno io so con chi gioco, anche se dicono che le trucchiamo!". E stasera, dopo la sfida, è in programma una cena di beneficienza su prenotazione (3939200694): "Facciamo una cena di beneficenza in ogni tappa, noi siamo fortunati, abbiamo una vita agevolata e bellissima, ma purtroppo non è così per tutti e per questo abbiamo deciso che questo evento abbia anche uno sfondo benefico. Quest’anno sosteniamo SOStegno70, associazione che vuol essere di aiuto ai bambini e ragazzi con diabete e alla ricerca per una cura del DM1 – prosegue –. Oggi staremo insieme e durante la cena ci sarà anche una piccola asta. Speriamo che i cittadini, i turisti ma anche chiunque voglia dare una mano a questa associazione venga a cena con noi".

Alla Charety Dinner parteciperà anche l’ex centrocampista di Milan e Nazionale Massimo Ambrosini. La Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 partirà da Senigallia e toccherà altre localià: "A un mio amico quando ho detto: ‘Andiamo a Senigallia’ – spiega – lui mi ha risposto: ‘Fai bene, è una delle città più belle del mondo’". Vieri ha già calcato la passerella della Rotonda a Mare dove ieri era in programma la conferenza stampa per lanciare l’evento e poi ha mangiato con amici e staff proprio a due passi dal gioiello sospeso tra cielo e mare. Ieri insieme a lui c’era la piccola Isabel, avuta dalla moglie l’ex velina Costanza Caracciolo, come la figlia maggiore Stella. E chissà se nell’arena, a bordo campo ci sarà anche un’altra ex velina, Federica Nargi, compagna dell’ex Juventus e Cagliari Alessandro Matri.