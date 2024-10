Un weekend all’insegna del cibo. Il palcoscenico va a Fishmarke(t)

Un week-end all’insegna del food, tornano oggi Fishmarke(t) e Pane Nostrum. Per tre giorni il porto turistico sarà il palcoscenico dedicato alle eccellenze ittiche e gastronomiche delle Marche. Cuore dell’iniziativa, la promozione della pesca sostenibile e della stagionalità del prodotto ittico, elementi che non solo esaltano i sapori autentici del mare Adriatico, ma contribuiscono attivamente alla riduzione degli sprechi energetici legati al trasporto e alla conservazione. In questa edizione saranno cinque i rinomati ristoranti locali che offriranno il meglio della cucina marinara: La Baldigara, Da Ciccio, Sepia by Niko, Tajamare/Scalozero e La Tartana. Tutti prepareranno piatti esclusivamente con pescato locale e di stagione, garantendo freschezza e autenticità in ogni boccone. Ad accompagnare queste prelibatezze, Galli Enoteca ha curato una selezione straordinaria di 50 etichette di vini, offrendo agli ospiti un’esperienza enogastronomica completa e di alto livello. La grande novità di quest’anno è la collaborazione con le frazioni di Senigallia, che arricchiscono l’evento con aperitivi serali a tema: fritto di pesce, sardoncini con bruschetta all’olio e spiedini di seppia, offrendo un’autentica esperienza del territorio. Gli show cooking vedranno la partecipazione dell’Associazione Cuochi Marche oltre che di chef rinomati come Vittorio Serritelli, Alessandro Rapisarda del Ristorante Casa Rapisarda di Numana e altri ospiti a sorpresa. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 17. E da oggi alle 18 in centro storico spazio ai maestri panificatori che prenderanno parte alla XXI edizione di "Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati".